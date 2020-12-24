Песков назвал причину самоубийств двух сотрудников ФСО в Москве

«Это такая человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным. Это неверная информация. К сожалению, да, это человеческая трагедия. Но ещё раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами», — сказал Песков.