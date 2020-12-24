Песков назвал причину самоубийств двух сотрудников ФСО в Москве
Случаи самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными причинами, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Это такая человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным. Это неверная информация. К сожалению, да, это человеческая трагедия. Но ещё раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами», — сказал Песков.
30 ноября ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщил, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы. 22 декабря агентство со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве заместителя начальника одного из подразделений ФСО. Информацию подтвердил источник «РИА Новостей».