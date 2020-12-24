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Песков назвал причину самоубийств двух сотрудников ФСО в Москве

Ведомости

Случаи самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными причинами, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 

«Это такая человеческая трагедия, личная трагедия. И причины предыдущего случая не были связаны с многочисленными переработками и со всем остальным. Это неверная информация. К сожалению, да, это человеческая трагедия. Но ещё раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами», — сказал Песков.

30 ноября ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщил, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы. 22 декабря агентство со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве заместителя начальника одного из подразделений ФСО. Информацию подтвердил источник «РИА Новостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных