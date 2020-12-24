Глава РФПИ объяснил значение буквы V в названии вакцины «Спутник V»
Содержащаяся в названии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» буква V означает победу, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на генерального директора Кирилла Дмитриева.
«V в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины решительной победы над этой болезнью», — сказал Дмитриев, комментируя доставку первых 300 000 доз вакцины в Аргентину.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».