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Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов

Ведомости

Владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в возрасте 71 год, сообщает Forbes со ссылкой на генерального директора компании Александра Чугунова.

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По информации некоторых СМИ, причиной смерти стали осложнения, связанные с заболеванием коронавирусной инфекцией.

В 2020 г. Христов вошел в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его доля в компании была оценена в $500 млн. Кроме того, он занял девятое место в рейтинге российских золотопромышленников журнала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных