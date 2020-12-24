Умер бизнесмен из списка Forbes Владимир Христов
Владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в возрасте 71 год, сообщает Forbes со ссылкой на генерального директора компании Александра Чугунова.
По информации некоторых СМИ, причиной смерти стали осложнения, связанные с заболеванием коронавирусной инфекцией.
В 2020 г. Христов вошел в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его доля в компании была оценена в $500 млн. Кроме того, он занял девятое место в рейтинге российских золотопромышленников журнала.