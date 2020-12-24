Воробьев объявил 31 декабря выходным днем на территории Подмосковья

31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.