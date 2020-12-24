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Воробьев объявил 31 декабря выходным днем на территории Подмосковья

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил 31 декабря выходным днем на территории региона. Работодателям рекомендуется сделать последний день в 2020 г. нерабочим с сохранением зарплаты. Соответствующее распоряжение подписано губернатором, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации. 

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23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. По словам главы государства, объявить последний день года выходным на федеральном уровне сейчас не получится, поэтому он рекомендовал главам субъектов принять такое решение.

31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных