Воробьев объявил 31 декабря выходным днем на территории Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил 31 декабря выходным днем на территории региона. Работодателям рекомендуется сделать последний день в 2020 г. нерабочим с сохранением зарплаты. Соответствующее распоряжение подписано губернатором, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации.
23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. По словам главы государства, объявить последний день года выходным на федеральном уровне сейчас не получится, поэтому он рекомендовал главам субъектов принять такое решение.
31 декабря уже был объявлен выходным днем более чем в 30 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Бурятии, Белгородской, Вологодской, Орловской, Саратовской, Мурманской, Волгоградской и Костромской областях, Чувашии и в других. В 2021 г., согласно постановлению правительства, 31 декабря будет нерабочим днем.