Мишустин, Собянин и Проценко: кто победит в номинации «Профессионал года»

Что касается Дениса Проценко, то о нем широкая публика узнала 19 марта 2020 г., когда было опубликовано его первое интервью, которое он дал русской службе «Би-би-си». В нем он высказался за введение в Москве карантина, хотя на тот момент число заразившихся коронавирусом во всей России не превышало 150 человек, а в мире их было чуть больше 215 000. С тех пор больница в Коммунарке стала национальным центром борьбы с коронавирусом, а ее главный врач – символом этой борьбы.