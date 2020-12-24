Мишустин, Собянин и Проценко: кто победит в номинации «Профессионал года»
По сложившейся традиции «Ведомости» подводят итоги года спецпроектом «Персона года». Поскольку главным «действующим лицом» 2020 г. был COVID-19, неудивительно, что в номинации «Профессионал года» основная борьба, судя по предварительным результатам голосования читателей «Ведомостей», разворачивается между людьми, которые олицетворяли борьбу с коронавирусом – премьер-министром Михаилом Мишустиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.
В 2020 г. профессионализм глав правительств во всех странах мира оценивался прежде всего по тому, как они реагировали на пандемию коронавируса и насколько эффективно находили баланс между карантинными ограничениями, с одной стороны, и мерами поддержки экономики, с другой. Кабинет Михаила Мишустина, сформированный в январе 2020 г. (и под другие задачи), справился с этим вызовом достойно. Во всяком случае, российская экономика пережила первые волны коронакризиса лучше многих других. Теперь помимо выработки антикризисных мер главной задачей правительства Мишустина становится вывод экономики на устойчивый рост.
Конкуренцию главе правительства на поле преодоления коронакризиса составил мэр Москвы. В начале первой волны эпидемии Сергей Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19. И Кремлю даже пришлось объяснять, в чем разница между этим центром принятия решений и правительством. По факту Собянин превратил в 2020 г. Москву в флагман борьбы с коронавирусом во всей стране. Принятые им меры были эффективными, но одновременно и жесткими. С легкой руки политологов Москва периода карантина стала именоваться «цифровым концлагерем».
Что касается Дениса Проценко, то о нем широкая публика узнала 19 марта 2020 г., когда было опубликовано его первое интервью, которое он дал русской службе «Би-би-си». В нем он высказался за введение в Москве карантина, хотя на тот момент число заразившихся коронавирусом во всей России не превышало 150 человек, а в мире их было чуть больше 215 000. С тех пор больница в Коммунарке стала национальным центром борьбы с коронавирусом, а ее главный врач – символом этой борьбы.
Кого из этих номинантов читатели «Ведомостей» признают профессионалом года? Или в их спор вмешаются еще три претендента, заявленные в шорт-листе? Все станет ясно 25 декабря. Голосуйте — вы еще успеете повлиять на финальный выбор.