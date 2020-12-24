Ученые увидели риск «второго Чернобыля» из-за строительства водного пути через Припять

Общая протяженность водной трассы составит больше 2350 км, уточняет издание. В июне этого года уже начались работы по ее строительству на участке р.Припять — в двух с половиной километрах от четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Французская ассоциация Acro, проведя исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь «радиологическое воздействие» на ее строителей и население. Ученые из Acro также опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей на Украине.