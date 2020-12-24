В Крыму запретят работу фуд-кортов в ТЦ в новогодние праздники
Работа фуд-кортов в торговых центрах Крыма будет запрещена с 25 декабря по 15 января, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания», — говорится в документе. Такие заведения смогут работать только на вынос и доставку. В ТЦ также будут запрещены массовые мероприятия.
Кроме того, заведения общепита должны будут ограничить количество посадочных мест до 50% от общего числа, расстояние между столами должно быть не менее двух метров.
Ранее Аксенов запретил с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. проведение в Крыму новогодних культурно-массовых мероприятий. В этот период в республике также будут запрещены услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью, поводом», в том числе банкетов, свадеб и концертов.