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В Крыму запретят работу фуд-кортов в ТЦ в новогодние праздники

Ведомости

Работа фуд-кортов в торговых центрах Крыма будет запрещена с 25 декабря по 15 января, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

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«В период с 25 декабря 2020 года по 15  января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания», — говорится в документе. Такие заведения смогут работать только на вынос и доставку. В ТЦ также будут запрещены массовые мероприятия. 

Кроме того, заведения общепита должны будут ограничить количество посадочных мест до 50% от общего числа, расстояние между столами должно быть не менее двух метров. 

Ранее Аксенов запретил с 20 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. проведение в Крыму новогодних культурно-массовых мероприятий. В этот период в республике также будут запрещены услуги по проведению любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью, поводом», в том числе банкетов, свадеб и концертов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных