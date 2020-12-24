В Крыму запретят работу фуд-кортов в ТЦ в новогодние праздники

«В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания», — говорится в документе. Такие заведения смогут работать только на вынос и доставку. В ТЦ также будут запрещены массовые мероприятия.