ФБК отказали в исключении из реестра НКО-иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил отказ в исключении из реестра некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, следует из сообщения Минюста России.
«Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению «ВМЕСТЕ» отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в список вошли Программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА», Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа» и Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан».
Минюст внес ФБК в реестр иноагентов в октябре 2019 г. из-за пожертвований, перечисленных фонду с территорий Испании и США. В ФБК отвергали факт иностранного финансирования.