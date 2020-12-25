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ФБК отказали в исключении из реестра НКО-иноагентов

Ведомости

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил отказ в исключении из реестра некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, следует из сообщения Минюста России.

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«Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению «ВМЕСТЕ» отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в список вошли Программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА», Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа» и Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан».

Минюст внес ФБК в реестр иноагентов в октябре 2019 г. из-за пожертвований, перечисленных фонду с территорий Испании и США. В ФБК отвергали факт иностранного финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных