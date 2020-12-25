Воробьев оценил уровень госпитализаций в Подмосковье из-за коронавируса
Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остается на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Госпитализация по-прежнему высокая, если на предыдущей неделе мы каждый день видели минусы в таблице – условно 1,1 тыс. госпитализируем, 1,3 тыс. выписываем, – то на этой неделе были плюсы, небольшие, но плюсы», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.
Он также заявил о необходимости провакцинировать около 60% населения региона.
По данным оперативного штаба на 25 декабря, в регионе за сутки выявлено 1 576 новых случаев коронавируса, выздоровели — 1 345 человек, умерли — 20. Всего в Подмосковье выявлено 145 858 заболевших, 103 908 человек — выздоровели, 2 773 человека — умерли.