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Воробьев оценил уровень госпитализаций в Подмосковье из-за коронавируса

Ведомости

Госпитализация пациентов с коронавирусом в Подмосковье остается на высоком уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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«Госпитализация по-прежнему высокая, если на предыдущей неделе мы каждый день видели минусы в таблице – условно 1,1 тыс. госпитализируем, 1,3 тыс. выписываем, – то на этой неделе были плюсы, небольшие, но плюсы», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.

Он также заявил о необходимости провакцинировать около 60% населения региона.

По данным оперативного штаба на 25 декабря, в регионе за сутки выявлено 1 576 новых случаев коронавируса, выздоровели — 1 345 человек, умерли — 20. Всего в Подмосковье выявлено 145 858 заболевших, 103 908 человек — выздоровели, 2 773 человека — умерли.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 29 018 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных