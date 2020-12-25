Воробьев оценил уровень госпитализаций в Подмосковье из-за коронавируса

«Госпитализация по-прежнему высокая, если на предыдущей неделе мы каждый день видели минусы в таблице – условно 1,1 тыс. госпитализируем, 1,3 тыс. выписываем, – то на этой неделе были плюсы, небольшие, но плюсы», — цитирует «РИА Новости» Воробьева.