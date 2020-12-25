РФПИ приостановил поставки лекарства от коронавируса «Авифавир» за рубеж

«На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России, и, соответственно, последние два месяца мы поставляем только на территорию России. В дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж», – сказал глава фонда.