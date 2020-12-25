РФПИ приостановил поставки лекарства от коронавируса «Авифавир» за рубеж
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) временно приостановил поставки препарата от коронавируса «Авифавир» в другие страны из-за высокого спроса на это лекарство в России, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
«На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России, и, соответственно, последние два месяца мы поставляем только на территорию России. В дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж», – сказал глава фонда.
При этом, по словам Дмитриева, ранее РФПИ поставил «Авифавир» в 15 стран мира. Из-за высокого спроса на лекарство и его нехватки даже в российских амбулаторных больницах фонд вдвое увеличил объем производства – до 400 тыс. упаковок препарата в месяц. В январе планируется еще больше повысить этот показатель.
«Авифавир» сделан на основе действующего вещества фавипиравир. В РФПИ сообщили ранее, что препарат доказал свою способность блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы заболевания и сокращать сроки его течения вдвое по сравнению со стандартной терапией. При этом Дмитриев в ходе интервью уточнил, что принимать лекарство лучше в начале заболевания, потому что потом оно действует менее эффективно.
В России «Авифавир» выдают пациентам с коронавирусом бесплатно. При этом предельная цена за препарат установлена на уровне 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке.
Вчера в России был зафиксирован рекордный суточный прирост граждан с выявленным коронавирусом – 29 935. Сегодня этот показатель меньше – 29 018. Также 24 декабря было зарегистрировано максимальное за время пандемии число смертей от COVID-19 в течение 24 часов – 635, тогда как 25 декабря – 563. В целом в стране коронавирусом заразились 2 992 706 человек. Из них умерли 53 659, болеют сейчас 540 793, остальные выздоровели.