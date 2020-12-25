Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

РФПИ приостановил поставки лекарства от коронавируса «Авифавир» за рубеж

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) временно приостановил поставки препарата от коронавируса «Авифавир» в другие страны из-за высокого спроса на это лекарство в России, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Эксперты и дилеры дали прогноз по продажам и ценам на автомобили в 2021 году

Значительный рост цен может произойти в начале года на фоне сохраняющегося дефицита машин, считают эксперты

«На данный момент мы приостановили поставки на зарубежные рынки, потому что есть очень большой спрос в России, и, соответственно, последние два месяца мы поставляем только на территорию России. В дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки за рубеж», – сказал глава фонда.

При этом, по словам Дмитриева, ранее РФПИ поставил «Авифавир» в 15 стран мира. Из-за высокого спроса на лекарство и его нехватки даже в российских амбулаторных больницах фонд вдвое увеличил объем производства – до 400 тыс. упаковок препарата в месяц. В январе планируется еще больше повысить этот показатель.

«Авифавир» сделан на основе действующего вещества фавипиравир. В РФПИ сообщили ранее, что препарат доказал свою способность блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы заболевания и сокращать сроки его течения вдвое по сравнению со стандартной терапией. При этом Дмитриев в ходе интервью уточнил, что принимать лекарство лучше в начале заболевания, потому что потом оно действует менее эффективно.

Главная загадка 2020 года: что будет с Навальным, Сафроновым и Чубайсом

«Ведомости» определили победителей в номинациях премии «Персона года»

В России «Авифавир» выдают пациентам с коронавирусом бесплатно. При этом предельная цена за препарат установлена на уровне 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Вчера в России был зафиксирован рекордный суточный прирост граждан с выявленным коронавирусом – 29 935. Сегодня этот показатель меньше – 29 018. Также 24 декабря было зарегистрировано максимальное за время пандемии число смертей от COVID-19 в течение 24 часов – 635, тогда как 25 декабря – 563. В целом в стране коронавирусом заразились 2 992 706 человек. Из них умерли 53 659, болеют сейчас 540 793, остальные выздоровели.

Ранее по теме: Сбербанк оценил число россиян с коронавирусом в 6 раз выше официального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных