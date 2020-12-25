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В Ялте воду будут подавать круглосуточно на Новый год и Рождество

Ведомости

Воду будут непрерывно подавать в дома жителей Ялты на Новый год и в Рождество, несмотря на действующие ограничения, написала глава администрации города Янина Павленко в своем Facebook.

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«С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января», — написала Павленко. В другие дни водоснабжение горожан будет вестись по установленному ранее графику — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Мэр Ялты выразила надежду, что в ближайшее время ситуация с водоснабжением города улучшится благодаря осадкам и наполнению водохранилищ в течение первой декады января.

Ялта с 14 декабря перешла на подачу воды по графику из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. До этого по графику вода стала подаваться в других крупных городах Крыма, включая Севастополь и Симферополь.

Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.

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В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб., который включает замену старой инфраструктуры, бурение скважин и строительство опреснительной установки в районе села Николаевка.

В то же время Киев заявил, что намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму, а в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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