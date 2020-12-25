В Ялте воду будут подавать круглосуточно на Новый год и Рождество
«С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января», — написала Павленко. В другие дни водоснабжение горожан будет вестись по установленному ранее графику — с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.
Мэр Ялты выразила надежду, что в ближайшее время ситуация с водоснабжением города улучшится благодаря осадкам и наполнению водохранилищ в течение первой декады января.
Ялта с 14 декабря перешла на подачу воды по графику из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения. До этого по графику вода стала подаваться в других крупных городах Крыма, включая Севастополь и Симферополь.
Проблемы с водоснабжением населения Крыма водой обострились летом 2020 г. К декабрю особенно острая ситуация сложилась в Ялте, Севастополе и ряде других городов, поскольку снабжающие их водохранилища близки к истощению.
В октябре правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма стоимостью около 50 млрд руб., который включает замену старой инфраструктуры, бурение скважин и строительство опреснительной установки в районе села Николаевка.
В то же время Киев заявил, что намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму, а в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.