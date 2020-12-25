В Ялте воду будут подавать круглосуточно на Новый год и Рождество

В то же время Киев заявил, что намерен помешать реализовать проект по опреснению воды в Крыму, а в Верховную Раду страны внесли законопроект о запрещении до возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию подавать туда воду по Северо-Крымскому каналу. Этим способом до 2014 года в Крым попадало около 85% воды.