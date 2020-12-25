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Мишустин призвал продвигать вакцину «Спутник V» за рубежом

Ведомости

России нужно продолжать продвигать отечественные технологии за рубежом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с производителями лекарственных препаратов, отметив, что российская вакцина востребована за границей.

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«Конечно, недостаточно только делиться своими компетенциями — надо получать в том числе и обратную связь от иностранных коллег, делать соответствующие коллаборации. Буквально в режиме онлайн на сегодня эта работа ведется», — цитирует RT премьер-министра.

Кроме того, на совещании Мишустин призвал производителей препаратов масштабировать производство, подчеркнув, что вакцинация не должна прерываться в праздничные дни.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V». Вакцина, разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве вакцинация началась вакцинация от COVID-19, сейчас она идет по всей России.

Ранее по теме: Мантуров заявил о планах выпустить к июлю 30 млн доз вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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