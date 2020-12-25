Мишустин призвал продвигать вакцину «Спутник V» за рубежом
России нужно продолжать продвигать отечественные технологии за рубежом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с производителями лекарственных препаратов, отметив, что российская вакцина востребована за границей.
«Конечно, недостаточно только делиться своими компетенциями — надо получать в том числе и обратную связь от иностранных коллег, делать соответствующие коллаборации. Буквально в режиме онлайн на сегодня эта работа ведется», — цитирует RT премьер-министра.
Кроме того, на совещании Мишустин призвал производителей препаратов масштабировать производство, подчеркнув, что вакцинация не должна прерываться в праздничные дни.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V». Вакцина, разработанная научным центром Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. 5 декабря в Москве вакцинация началась вакцинация от COVID-19, сейчас она идет по всей России.