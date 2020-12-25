Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в СК
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в Следственном комитете, она переведена в статус подозреваемой по уголовному делу, рассказал директор ФБК Иван Жданов.
«На 48 часов задерживают для того, чтобы потом избрать меру пресечения. Вероятно это будет домашний арест или запрет определенных действий, например, не пользоваться интернетом», — написал Жданов в своем Twitter.
Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Соболь уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).
По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Как утверждают следователи, Соболь притворилась перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком», зашла в подъезд жилого дома, дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, и, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон. Осмотрев квартиру, она ушла.