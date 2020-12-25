Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в СК

По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Как утверждают следователи, Соболь притворилась перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком», зашла в подъезд жилого дома, дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, и, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон. Осмотрев квартиру, она ушла.