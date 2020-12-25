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Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в СК

Ведомости

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержана на 48 часов после допроса в Следственном комитете, она переведена в статус подозреваемой по уголовному делу, рассказал директор ФБК Иван Жданов.

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«На 48 часов задерживают для того, чтобы потом избрать меру пресечения. Вероятно это будет домашний арест или запрет определенных действий, например, не пользоваться интернетом», — написал Жданов в своем Twitter.

Ранее Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении Соболь уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Как утверждают следователи, Соболь притворилась перед курьером «брошенной женой с маленьким ребенком», зашла в подъезд жилого дома, дождалась, пока хозяйка квартиры откроет дверь, и, оттолкнув женщину, зашла в помещение, снимая все на телефон. Осмотрев квартиру, она ушла.

Ранее по теме: СК раскрыл детали уголовного дела против Соболь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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