Новый штамм коронавируса обнаружили в 8 странах Европы
Новый, британский штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. В связи с этим в странах должны быть усилены меры защиты.
«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал Клюге в Twitter.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией после обнаружения там нового штамма коронавируса. Ограничения действуют в течение недели, начиная с 22 декабря.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. Более того, 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.
По данным на сайте правительственной информации Великобритании, общее число случаев заражения коронавирусом в стране превышает 2,1 млн. Из них 39 036 выявлены за последние сутки. Кроме того, в течение 24 часов там умерли 574 человека с подтвержденным COVID-19. Количество таких смертей за все время пандемии составляет 69 625.