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Более 1 млн пенсионеров попали в базу ФССП из-за долгов по кредитам

Ведомости

Более 1 млн российских пенсионеров включены в базу данных судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17%, или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)», — рассказали в ведомстве.

Всего, по данным на 1 ноября 2020 г., на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств, добавили в ФССП.

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Ранее в ведомстве рассказали, что в ноябре число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. число невыездных россиян выросло на 20%. В ведомстве уточнили, что за девять месяцев текущего года было выписано 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд.

Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 руб. (или более 10 000 руб., если речь идет о неуплате алиментов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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