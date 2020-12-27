Более 1 млн пенсионеров попали в базу ФССП из-за долгов по кредитам

Ранее в ведомстве рассказали, что в ноябре число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. число невыездных россиян выросло на 20%. В ведомстве уточнили, что за девять месяцев текущего года было выписано 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд.