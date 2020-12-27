Более 1 млн пенсионеров попали в базу ФССП из-за долгов по кредитам
Более 1 млн российских пенсионеров включены в базу данных судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.
«По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17%, или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)», — рассказали в ведомстве.
Всего, по данным на 1 ноября 2020 г., на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств, добавили в ФССП.
Ранее в ведомстве рассказали, что в ноябре число россиян, в отношении которых действует постановление о временном ограничении права на выезд из России, достигло 4,1 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. число невыездных россиян выросло на 20%. В ведомстве уточнили, что за девять месяцев текущего года было выписано 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд.
Россияне могут быть ограничены в праве выезда за границу при наличии неоплаченной задолженности свыше 30 000 руб. (или более 10 000 руб., если речь идет о неуплате алиментов).