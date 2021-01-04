Мишустин продлил беззаявительный порядок выдачи субсидий на оплату ЖКУ

В правительстве напомнили, что субсидии на оплату ЖКУ выдаются на шесть месяцев. Для продления выплаты необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Право на получение такой субсидии имеют граждане, которые ежемесячно тратят на оплату ЖКУ более определенной доли дохода. Эту норму каждый регион устанавливает самостоятельно.