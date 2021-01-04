Мишустин продлил беззаявительный порядок выдачи субсидий на оплату ЖКУ
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства.
«Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении. Решение принято по поручению президента России Владимира Путина.
В правительстве напомнили, что субсидии на оплату ЖКУ выдаются на шесть месяцев. Для продления выплаты необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Право на получение такой субсидии имеют граждане, которые ежемесячно тратят на оплату ЖКУ более определенной доли дохода. Эту норму каждый регион устанавливает самостоятельно.