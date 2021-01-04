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Мишустин продлил беззаявительный порядок выдачи субсидий на оплату ЖКУ

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства.

«Гражданам не придется подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении. Решение принято по поручению президента России Владимира Путина.

В правительстве напомнили, что субсидии на оплату ЖКУ выдаются на шесть месяцев. Для продления выплаты необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Право на получение такой субсидии имеют граждане, которые ежемесячно тратят на оплату ЖКУ более определенной доли дохода. Эту норму каждый регион устанавливает самостоятельно.

Ранее по теме: Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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