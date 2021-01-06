Мурашко оценил занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом
В России 24% коечного фонда для пациентов с COVID-19 свободно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, сейчас в инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении — 82% пациентов.
В начале декабря Мурашко сообщал, что ситуация с количеством мест в больницах для пациентов с коронавирусом является наиболее тревожной в Калининградской области и Санкт Петербурге.
За последние сутки в России зарегистрировано 24 217 случаев заражения коронавирусом. 23 055 пациентов выздоровели, 445 — скончались. За весь период в России зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,7 млн пациентов выздоровели, около 60 000 – умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3341 случай, Московская область – 1097, Нижегородская область – 464 случая, Воронежская область – 393 случая.