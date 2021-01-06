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Мурашко оценил занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Ведомости

В России 24% коечного фонда для пациентов с COVID-19 свободно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, сейчас в инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении — 82% пациентов.

В начале декабря Мурашко сообщал, что ситуация с количеством мест в больницах для пациентов с коронавирусом является наиболее тревожной в Калининградской области и Санкт Петербурге.

За последние сутки в России зарегистрировано 24 217 случаев заражения коронавирусом. 23 055 пациентов выздоровели, 445 — скончались. За весь период в России зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,7 млн пациентов выздоровели, около 60 000 – умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3341 случай, Московская область – 1097, Нижегородская область – 464 случая, Воронежская область – 393 случая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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