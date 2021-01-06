В России выявили 24 217 новых случаев коронавируса

В России выявили 24 217 новых случаев коронавирусаЗа сутки умерли 445 зараженных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 24 217 случаев заражения коронавирусом. 23 055 пациентов вылечились от коронавируса, 445 — скончались. За весь период в России зарегистрировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,7 млн пациентов выздоровели, около 60 000 – погибли от вируса.
5 января оперштаб сообщил о 24 246 случаях заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5142 новых случая заражения. За весь период в городе зарегистрировано более 838 000 случаев заражения коронавирусом, из них более 160 000 остаются активными. Более 666 000 пациентов вылечились от коронавируса, погибли 11 600 человек.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3341 случай, Московская область – 1097, Нижегородская область – 464 случая, Воронежская область – 393 случая.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – почти 264 000 случаев заражения – и Московская область – более 163 000.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 86,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн случаев смерти от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – более 21 млн случаев. На втором месте Индия – около 10,4 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 7,8 млн. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом.