В России выявили 24 217 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 86,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн случаев смерти от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США – более 21 млн случаев. На втором месте Индия – около 10,4 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 7,8 млн. Россия занимает четвертое место по заболеваемости коронавирусом.