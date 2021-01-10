В России ввели новый штраф для автомобилистов
С 10 января в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Поправки вводят новый штраф для автомобилистов за неоплаченный проезд на платных трассах.
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для владельцев легковых автомобилей штраф составит 1,5 тыс.руб., для владельцев грузовиков и автобусов — 5 тыс. руб. Фиксировать нарушения будут автоматические комплексы фото и видеофиксации.
Поправки дополняют кодекс новой статьей — 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».
Согласно новой статье КоАП нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.