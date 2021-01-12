В правительстве появятся семь новых департаментов

В сообщении говорится, что будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства.