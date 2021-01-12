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В правительстве появятся семь новых департаментов

Ведомости

Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства в ходе реформы госаппарата, сообщила пресс-служба кабинета министров. В правительстве появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики.

В сообщении говорится, что будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства. 

Решение о преобразованиях принято для совершенствования его работы и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом, рассказали в правительстве.

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Другим постановлением премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда. В центральных аппаратах планируется сократить 741 штатную единицу, в том числе 36 заместителей руководителей ведомств. Также планируется сократить 74 подразделения. 

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных