В правительстве появятся семь новых департаментов
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства в ходе реформы госаппарата, сообщила пресс-служба кабинета министров. В правительстве появятся департаменты здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики.
В сообщении говорится, что будут упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Департамент сопровождения законопроектной деятельности будет преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано сводно-аналитическое управление правительства.
Решение о преобразованиях принято для совершенствования его работы и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом, рассказали в правительстве.
Другим постановлением премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда. В центральных аппаратах планируется сократить 741 штатную единицу, в том числе 36 заместителей руководителей ведомств. Также планируется сократить 74 подразделения.
В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля.