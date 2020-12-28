Правительство оптимизирует 45 министерств и ведомств
Оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство, сообщила пресс-служба кабмина. В ходе реформы планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов, освободившиеся средства останутся в фонде оплаты труда, рассказали в правительстве.
В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. Под сокращение пойдут 74 подразделения, которые «выполняют обеспечивающие функции».
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что в ходе оптимизации «будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность». Мишустин также утвердил единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств.