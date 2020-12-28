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Правительство оптимизирует 45 министерств и ведомств

Ведомости

Оптимизация госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, которые курирует правительство, сообщила пресс-служба кабмина. В ходе реформы планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов, освободившиеся средства останутся в фонде оплаты труда, рассказали в правительстве. 

В ноябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах сократить штат госслужащих в 2021 г. С 1 января штаты центральных аппаратов федеральных органов должны сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%. Реформу планируется закончить к 1 апреля. Под сокращение пойдут 74 подразделения, которые «выполняют обеспечивающие функции».

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что в ходе оптимизации «будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность». Мишустин также утвердил единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных