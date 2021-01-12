ТАСС узнало о самоубийстве командира воинской части в Подмосковье
Командир воинской части в подмосковном Ступино покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальной информации на этот счет не поступало.
«Командир воинской части № 30258 совершил самоубийство», — сказал собеседник агентства. По его словам, офицер скончался в машине скорой помощи. Имя военнослужащего и принадлежность воинской части не называются. Источник агентства добавил, что следователи начали проверку по факту инцидента.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ФКУ «Войсковая часть 30258» расположено на территории села Мещерино в Ступинском районе Московской области («Мещерино-1»). Руководителем юрлица значится Игорь Александрович Попов. Его воинское звание не указано.
В конце ноября 2020 г. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщил, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы.
В конце декабря агентство со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве заместителя начальника одного из подразделений ФСО. Информацию подтвердил источник «РИА Новостей». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил самоубийства двух сотрудников ФСО, подчеркнув, что они связаны с «личными причинами», а не с переработками на службе.