ТАСС узнало о самоубийстве командира воинской части в Подмосковье

В конце ноября 2020 г. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщил, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы.