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ТАСС узнало о самоубийстве командира воинской части в Подмосковье

Ведомости

Командир воинской части в подмосковном Ступино покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальной информации на этот счет не поступало.

«Командир воинской части № 30258 совершил самоубийство», — сказал собеседник агентства. По его словам, офицер скончался в машине скорой помощи. Имя военнослужащего и принадлежность воинской части не называются. Источник агентства добавил, что следователи начали проверку по факту инцидента.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ФКУ «Войсковая часть 30258» расположено на территории села Мещерино в Ступинском районе Московской области («Мещерино-1»). Руководителем юрлица значится Игорь Александрович Попов. Его воинское звание не указано.

В конце ноября 2020 г. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что сотрудник ФСО покончил с собой во время службы на территории Кремля. Telegram-канал Baza со ссылкой на сослуживцев погибшего сообщил, что возможной причиной самоубийства могли стать переработки и тяжелые условия работы. 

Ранее по теме: Песков назвал причину самоубийств двух сотрудников ФСО в Москве

В конце декабря агентство со ссылкой на источник сообщило о самоубийстве заместителя начальника одного из подразделений ФСО. Информацию подтвердил источник «РИА Новостей».  Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил самоубийства двух сотрудников ФСО, подчеркнув, что они связаны с «личными причинами», а не с переработками на службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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