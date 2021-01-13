Япония полностью закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса
Япония до 7 февраля 2021 г. приостанавливает действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, на которых не распространялся введенный местным правительством в конце декабря запрет на въезд из-за COVID-19, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Ёсихидэ Суга.
«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», — сказал он (цитата по ТАСС).
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и обнаружением там нового штамма коронавируса японские власти с 28 декабря 2020 г. до конца января 2021 г. приостановили выдачу новых виз лицам из других государств. Въезд открыт только для граждан страны и иностранцев, постоянно проживающих в ней на основании долгосрочных виз.
При этом запрет не распространялся на бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми у Японии действовали дополнительные соглашения. В число таковых входили Китай, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзия.
Об обнаружении в Японии нового штамма коронавируса стало известно ранее 10 января. Инфекция была выявлена у четырех человек, прилетевших из Бразилии. Японские специалисты заявили тогда, что найденная мутация может быть более заразной, чем SARS-CoV-2.
По данным университета Джонса Хопкинса на 13 января, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 302,7 тыс. жителей Японии. Из них свыше 4 тыс. пациентов скончались. 8 января в стране зафиксировали рекорд по суточному приросту граждан с COVID-19. Заболевание обнаружили у 7563 человек.