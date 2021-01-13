Япония полностью закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», — сказал он (цитата по ТАСС).