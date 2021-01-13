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Япония полностью закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

Ведомости

Япония до 7 февраля 2021 г. приостанавливает действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, на которых не распространялся введенный местным правительством в конце декабря запрет на въезд из-за COVID-19, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Ёсихидэ Суга.

«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако, исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», — сказал он (цитата по ТАСС).

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и обнаружением там нового штамма коронавируса японские власти с 28 декабря 2020 г. до конца января 2021 г. приостановили выдачу новых виз лицам из других государств. Въезд открыт только для граждан страны и иностранцев, постоянно проживающих в ней на основании долгосрочных виз.

При этом запрет не распространялся на бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми у Японии действовали дополнительные соглашения. В число таковых входили Китай, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Малайзия.

Об обнаружении в Японии нового штамма коронавируса стало известно ранее 10 января. Инфекция была выявлена у четырех человек, прилетевших из Бразилии. Японские специалисты заявили тогда, что найденная мутация может быть более заразной, чем SARS-CoV-2.

По данным университета Джонса Хопкинса на 13 января, за время пандемии коронавирус был выявлен более чем у 302,7 тыс. жителей Японии. Из них свыше 4 тыс. пациентов скончались. 8 января в стране зафиксировали рекорд по суточному приросту граждан с COVID-19. Заболевание обнаружили у 7563 человек.

Ранее по теме: В Японии обнаружили еще один новый штамм коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных