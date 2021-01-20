Мурашко сравнил стоимость лечения коронавируса и внебольничной пневмонии

В декабре 2020 г. председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова заявила, что расходы на тестирование и лечение пациентов с коронавирусом в стационарах только с марта по октябрь составили 143,5 млрд руб. Эта сумма оказалась на 8% больше объема финансового обеспечения программы ОМС на 2020 г. Она допустила дальнейший рост общей суммы, так как ноябрьские расходы на лечение и тестирование коронавируса также оказались крайне высокими.