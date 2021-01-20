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Мурашко сравнил стоимость лечения коронавируса и внебольничной пневмонии

Ведомости

Стоимость лечения случая новой коронавирусной инфекции в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании Совета Федерации.

«В 2,5 раза стоимость случая COVID-19 превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения», — говорится в презентации Мурашко на заседании, трансляция которого велась пресс-службой Совфеда. В то же время там уточняется, что тарифы на оплату случаев госпитализации с коронавирусом устанавливаются в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента.

В презентации также уточняется, что в случае легкого течения заболевания коронавирусом расходы на его лечение составляют почти 107 800 руб., а в случае тяжелого заболевания — 242 500 руб. В то же время известно, что в ноябре 2020 г. Минздрав увеличил тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией в два раза.

В декабре 2020 г. председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова заявила, что расходы на тестирование и лечение пациентов с коронавирусом в стационарах только с марта по октябрь составили 143,5 млрд руб. Эта сумма оказалась на 8% больше объема финансового обеспечения программы ОМС на 2020 г. Она допустила дальнейший рост общей суммы, так как ноябрьские расходы на лечение и тестирование коронавируса также оказались крайне высокими.

По данным оперштаба на 20 января, в России за сутки выявили у 21 152 человек. Скончались 597 заболевших. В пятерке лидеров по суточному приросту инфицированных, кроме Москвы (+2452) и Санкт-Петербурга (+3347), оказались также Подмосковье (+994), Нижегородская (+488), Воронежская и Свердловская области (по 389). Показатели общего прироста инфицированных по стране снижаются шестой день подряд, возвращаясь к уровню ноября 2020 г.

Ранее по теме: Санкт-Петербург второй день подряд обходит Москву по новым случаям COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных