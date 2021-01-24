Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Голикова усомнилась в введении международного сертификата о вакцинации от коронавируса

Ведомости

Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса невозможно согласовать, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат», — цитирует ее ТАСС.

В каждой стране есть свои нюансы, отметила Голикова, поэтому в подобных вопросах необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в этой сфере.

«Мы являемся ее членами и вправе высказывать свое мнение и вырабатывать согласованные решения», — добавила она.

Накануне Голикова также посоветовала россиянам, которые уже переболели коронавирусом, пока не делать прививку, отметив, что случаи повторного заболевания единичны.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В этот же день на портале госуслуг в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Ранее по теме: В Туркмении начались испытания российской вакцины «Спутник V»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных