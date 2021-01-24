Голикова усомнилась в введении международного сертификата о вакцинации от коронавируса
Введение единого международного сертификата о вакцинации от коронавируса невозможно согласовать, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
«Мне кажется, что это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат», — цитирует ее ТАСС.
В каждой стране есть свои нюансы, отметила Голикова, поэтому в подобных вопросах необходимо опираться на ВОЗ, вырабатывающую международные правила в этой сфере.
«Мы являемся ее членами и вправе высказывать свое мнение и вырабатывать согласованные решения», — добавила она.
Накануне Голикова также посоветовала россиянам, которые уже переболели коронавирусом, пока не делать прививку, отметив, что случаи повторного заболевания единичны.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. В этот же день на портале госуслуг в тестовом режиме была запущена запись на вакцинацию от коронавируса. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».