Во Франции могут в третий раз ввести карантин

Отмечается, что ранее карантин во Франции объявлялся в марте и октябре. Сейчас в стране действует комендантский час с 18:00 до 06:00, объявленный 16 января. С 18 января Париж также ввел обязательный недельный карантин для всех приезжающих в страну из государств, не входящих в Евросоюз. В конце декабря в стране стартовала массовая вакцинация.