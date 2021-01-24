Во Франции могут в третий раз ввести карантин
Власти Франции примут решение о введении общенационального карантина в связи с коронавирусом в третий раз, в правительстве обсуждаются лишь его сроки и условия, пишет издание Le Journal du Dimanche.
Объявить о введении жестких ограничительных мер должен президент страны Эммануэль Макрон в своем телевизионном обращении к нации, по данным издания, это может произойти в ближайшую среду.
Отмечается, что ранее карантин во Франции объявлялся в марте и октябре. Сейчас в стране действует комендантский час с 18:00 до 06:00, объявленный 16 января. С 18 января Париж также ввел обязательный недельный карантин для всех приезжающих в страну из государств, не входящих в Евросоюз. В конце декабря в стране стартовала массовая вакцинация.
По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за все время пандемии выявили более 3 млн случаев коронавируса, около 73 000 из которых оказались летальными.