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Во Франции могут в третий раз ввести карантин

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Власти Франции примут решение о введении общенационального карантина в связи с коронавирусом в третий раз, в правительстве обсуждаются лишь его сроки и условия, пишет издание Le Journal du Dimanche.

Объявить о введении жестких ограничительных мер должен президент страны Эммануэль Макрон в своем телевизионном обращении к нации, по данным издания, это может произойти в ближайшую среду.

Отмечается, что ранее карантин во Франции объявлялся в марте и октябре. Сейчас в стране действует комендантский час с 18:00 до 06:00, объявленный 16 января. С 18 января Париж также ввел обязательный недельный карантин для всех приезжающих в страну из государств, не входящих в Евросоюз. В конце декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за все время пандемии выявили более 3 млн случаев коронавируса, около 73 000 из которых оказались летальными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных