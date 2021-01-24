Пострадавшую от удара полицейского женщину в Петербурге скоро выпишут
Женщину, которую ударил ногой сотрудник правоохранительных органов в ходе прошедшей накануне в Санкт-Петербурге протестной акции, в ближайшее время выпишут, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению.
«На сегодняшний день в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время она будет выписана домой», — говорится в сообщении.
В комитете отметили, что после протестной акции 23 января за медицинской помощью обратились 24 человека, всем, кроме пострадавшей женщины, помощь была оказана на месте или в приемном отделении.
То, что речь идет именно о женщине, которую ударил силовик, подтвердил РБК со ссылкой на пресс-службу комитета и директора НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вадима Мануковского.
Ранее сообщалось, что пострадавшую перевели в реанимацию, ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Как сообщал Telegram-канал Mash, женщине лично принес извинения полковник Сергей Музыка, она эти извинения приняла. На кадрах с места происшествия видно, как после удара ногой сотрудника полиции женщина падает на землю. В областном ГУ МВД заявили накануне, что проводят проверку по факту этого инцидента.
Вчера в России прошли несогласованные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В Москве, по данным столичной полиции, на Пушкинской площади собрались около 4000 человек. СМИ сообщали о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.