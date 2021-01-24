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Пострадавшую от удара полицейского женщину в Петербурге скоро выпишут

Ведомости

Женщину, которую ударил ногой сотрудник правоохранительных органов в ходе прошедшей накануне в Санкт-Петербурге протестной акции, в ближайшее время выпишут, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению.

«На сегодняшний день в больнице остается одна пострадавшая. В ближайшее время она будет выписана домой», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что после протестной акции 23 января за медицинской помощью обратились 24 человека, всем, кроме пострадавшей женщины, помощь была оказана на месте или в приемном отделении.

То, что речь идет именно о женщине, которую ударил силовик, подтвердил РБК со ссылкой на пресс-службу комитета и директора НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вадима Мануковского.

Ранее сообщалось, что пострадавшую перевели в реанимацию, ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Как сообщал Telegram-канал Mash, женщине лично принес извинения полковник Сергей Музыка, она эти извинения приняла. На кадрах с места происшествия видно, как после удара ногой сотрудника полиции женщина падает на землю. В областном ГУ МВД заявили накануне, что проводят проверку по факту этого инцидента.

Вчера в России прошли несогласованные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В Москве, по данным столичной полиции, на Пушкинской площади собрались около 4000 человек. СМИ сообщали о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных