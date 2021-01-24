Пострадавшую от удара полицейского женщину в Петербурге скоро выпишут

Ранее сообщалось, что пострадавшую перевели в реанимацию, ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Как сообщал Telegram-канал Mash, женщине лично принес извинения полковник Сергей Музыка, она эти извинения приняла. На кадрах с места происшествия видно, как после удара ногой сотрудника полиции женщина падает на землю. В областном ГУ МВД заявили накануне, что проводят проверку по факту этого инцидента.