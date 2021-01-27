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Власти Москвы поддержали идею «Яндекса» о вакцинации таксистов без гражданства

Ведомости

Дептранс Москвы готов организовать вакцинацию водителей такси и курьеров различных компаний, сообщила пресс-служба департамента в Telegram-канале. В первую очередь прививки смогут сделать граждане России.

«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса. В первую очередь вакцинироваться смогут граждане РФ. Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки — об адресах локаций расскажем в следующих постах», — говорится в сообщении.

Ранее «Яндекс.Такси» обратился к властям города с просьбой распространить вакцинацию от коронавируса на водителей и курьеров без гражданства России и полиса ОМС. 

Ранее глава роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иностранные граждане, живущие в России, пока не смогут сделать прививку от коронавируса. В приоритете вакцинация россиян. 

Ранее по теме: «Яндекс.Такси» попросила вакцинировать иностранных водителей от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных