Власти Москвы поддержали идею «Яндекса» о вакцинации таксистов без гражданства

«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса. В первую очередь вакцинироваться смогут граждане РФ. Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки — об адресах локаций расскажем в следующих постах», — говорится в сообщении.