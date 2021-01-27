Власти Москвы поддержали идею «Яндекса» о вакцинации таксистов без гражданства
Дептранс Москвы готов организовать вакцинацию водителей такси и курьеров различных компаний, сообщила пресс-служба департамента в Telegram-канале. В первую очередь прививки смогут сделать граждане России.
«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса. В первую очередь вакцинироваться смогут граждане РФ. Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки — об адресах локаций расскажем в следующих постах», — говорится в сообщении.
Ранее «Яндекс.Такси» обратился к властям города с просьбой распространить вакцинацию от коронавируса на водителей и курьеров без гражданства России и полиса ОМС.
Ранее глава роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иностранные граждане, живущие в России, пока не смогут сделать прививку от коронавируса. В приоритете вакцинация россиян.