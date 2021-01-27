«Яндекс» изучил изменение предпочтений Россиян по путешествиям в 2020 году
Интерес россиян к путешествиям в Евпаторию в 2020 г. вырос наиболее значительно среди внутрироссийских направлений – на 84% по сравнению с 2019 г., к такому выводу пришли аналитики «Яндекса».
«Более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории», – говорится в сообщении пресс-службы компании. По данным «Яндекса», интерес к Севастополю и Судаку в 2020 г. вырос на 64%, к Алуште – на 55%, Калининграду – на 53%, Ялте – на 49%, Сочи – на 40%. При этом популярность Москвы за год снизилась на 33%, Екатеринбурга – на 31%, Казани и Нижнего Новгорода – на 17%. Эти данные аналитики получили, изучив интерес россиян к бронированию отелей в разных городах. Они подсчитали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.
Специалисты также сравнили данные поисковых запросов за 2020 г. и 2019 г. и изучили данные «Яндекс.Путешествий». Согласно полученным сведениям, доля запросов про путешествия в 2020 г. снизилась на 38%. Изменилось и соотношение туристических запросов про Россию и зарубежные страны. «Если в прошлом году их было примерно поровну, то в этом доля внутренних направлений выросла до 70%», – рассказали в компании.
Несмотря на то, что Турцией в 2020 г. интересовались в четыре раза меньше, чем в 2019 г., эта страна по-прежнему осталась наиболее популярной у россиян среди зарубежных направлений. Одной из первых в прошлом году для граждан России открылась Танзания, в результате интерес к ней вырос в три раза по сравнению с 2019 г., отметили в «Яндексе».