«Яндекс» изучил изменение предпочтений Россиян по путешествиям в 2020 году

«Более чем в полтора раза вырос интерес к Евпатории», – говорится в сообщении пресс-службы компании. По данным «Яндекса», интерес к Севастополю и Судаку в 2020 г. вырос на 64%, к Алуште – на 55%, Калининграду – на 53%, Ялте – на 49%, Сочи – на 40%. При этом популярность Москвы за год снизилась на 33%, Екатеринбурга – на 31%, Казани и Нижнего Новгорода – на 17%. Эти данные аналитики получили, изучив интерес россиян к бронированию отелей в разных городах. Они подсчитали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.