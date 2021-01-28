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СК завел дело против соратника Навального Леонида Волкова

Ведомости

Следственный комитет завел уголовное дело против одного из соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Леонида Волкова за призывы к подросткам (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ) к несанкционированной акции 23 января. 

Следствие утверждает, что установило видеозаписи, на которых Волков обращается с призывам к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Волков знал о несогласованности акции с властями «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией». «Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге «YouTube» публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников», — считают в СК.

Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

Как митинговали в Москве и Петербурге

Ранее соратники Навального анонсировали новые акции протеста 31 января. Власти столицы не согласовывали проведение там массовых мероприятий. Позже прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в акциях протеста 31 января, так как обнаружила публикации с призывами к участию в массовых мероприятиях, а также беспорядках. Лицам, призывающим к проведению акции, вынесены предупреждения.

Первая акция в поддержку Навального прошла 23 января. Основатель ФБК 18 января был арестован под предлогом нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Он не являлся в контрольные органы, находясь на лечении в Германии с августа по январь после предполагаемого отравления ядом «Новичок». Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными.

После акций Следственный комитет заявил о возбуждении 21 уголовного дела и начале шести доследственных проверок — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Reuters писал о 40 тыс. участниках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных