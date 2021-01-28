СК завел дело против соратника Навального Леонида Волкова

Первая акция в поддержку Навального прошла 23 января. Основатель ФБК 18 января был арестован под предлогом нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Он не являлся в контрольные органы, находясь на лечении в Германии с августа по январь после предполагаемого отравления ядом «Новичок». Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными.