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Соцсети начали удалять публикации с призывами к участию в незаконных акциях

Ведомости

Социальные сети начали удалять публикации с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных массовых акциях, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», — говорится в сообщении. Администрации соцсетей получили уведомления о необходимости удаления запрещенной информации в связи с появлением новых призывов к участию в незаконных акциях, объяснили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что своевременное удаление такой информации позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших. 

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. За такое правонарушение соцсетям грозит штраф до 4 млн руб.

22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к участию в них, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков таких предупреждений.

Ранее по теме: РКН оштрафует соцсети за неудаление контента с призывом к акциям 23 января
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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