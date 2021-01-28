Соцсети начали удалять публикации с призывами к участию в незаконных акциях

22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к участию в них, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков таких предупреждений.