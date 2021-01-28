Соцсети начали удалять публикации с призывами к участию в незаконных акциях
Социальные сети начали удалять публикации с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных массовых акциях, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», — говорится в сообщении. Администрации соцсетей получили уведомления о необходимости удаления запрещенной информации в связи с появлением новых призывов к участию в незаконных акциях, объяснили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что своевременное удаление такой информации позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. За такое правонарушение соцсетям грозит штраф до 4 млн руб.
22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к участию в них, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков таких предупреждений.