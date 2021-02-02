Иммунолог спрогнозировал срок отмены масочного режима

«Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — сказал Жемчугов. По его словам, маски можно снимать уже сейчас на улице — на прогулках риск заразиться коронавирусом маленький. Ослабление ограничений в регионах зависит от доли людей, которые еще не получили иммунитет к коронавирусу, в конкретном субъекте. Вакцинация может помочь быстро повысить этот показатель до уровня 60% населения, добавил Жемчугов.