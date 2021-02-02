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Иммунолог спрогнозировал срок отмены масочного режима

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Масочный режим можно будет отменить примерно к концу весны, когда 60-70% населения получат иммунитет к коронавирусу, сообщил радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — сказал Жемчугов. По его словам, маски можно снимать уже сейчас на улице — на прогулках риск заразиться коронавирусом маленький. Ослабление ограничений в регионах зависит от доли людей, которые еще не получили иммунитет к коронавирусу, в конкретном субъекте. Вакцинация может помочь быстро повысить этот показатель до уровня 60% населения, добавил Жемчугов.

По данным оперштаба на 1 февраля, в России зарегистрировано около 3,9 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,3 млн пациентов выздоровели, более 73 600 — скончались от вируса. За сутки было зарегистрировано 17 648 случаев заражения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных