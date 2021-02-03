Минздрав Никарагуа одобрил российскую вакцину «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран. Его эффективность оценивается в 91,6%, против тяжелых случаев заболевания – в 100%.