Минздрав Никарагуа одобрил российскую вакцину «Спутник V»
Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Минздрав Никарагуа зарегистрировал вакцину «Спутник V»», – говорится в сообщении. Вакцина зарегистрирована по ускоренной процедуре без дополнительных клинических исследований на территории государства.
Ранее препарат был одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике, напомнили в РФПИ.
Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран. Его эффективность оценивается в 91,6%, против тяжелых случаев заболевания – в 100%.