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Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который был арестован за драку с ОМОНом в ходе несогласованной акции 23 января в Москве, передает «Грозный-информ».

«Один парень, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз, ударил сотрудника ОМОНа и сбежал», – сказал Кадыров.

Человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, в поддержку которого прошла несанкционированная акция, отметил Кадыров. По его словам, Джумаев совершил преступление, за которое должен ответить.

Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с ОМОНовцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. 28 января Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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