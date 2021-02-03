Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который был арестован за драку с ОМОНом в ходе несогласованной акции 23 января в Москве, передает «Грозный-информ».
«Один парень, который всю жизнь жил в Москве и которого родственники видели только несколько раз, ударил сотрудника ОМОНа и сбежал», – сказал Кадыров.
Человек, называющий себя чеченцем, никогда не будет поддерживать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, в поддержку которого прошла несанкционированная акция, отметил Кадыров. По его словам, Джумаев совершил преступление, за которое должен ответить.
Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с ОМОНовцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. 28 января Пресненский районный суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).