Суд арестовал подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца
Пресненский районный суд Москвы арестовал до 23 марта чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который был задержан за драку с ОМОНом в ходе несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили в пресс-службе суда.
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева С.-М. С.-М., обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти — прим. ред.) сроком до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что суд получил ходатайство следствия о его аресте.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении более 20 уголовных дел.