Следствие попросило арестовать подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца

После акций в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. В целом по России было возбуждено более 20 уголовных дел и начато 6 доследственных проверок после прошедших 23 января несанкционированных акций в разных регионах.