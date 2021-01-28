Следствие попросило арестовать подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца
Пресненский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте чеченца Сайд-Мухамада Джумаева, который был задержан за драку с ОМОНом в ходе несогласованной акции 23 января в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.
«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухамада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ», — сказала представитель суда.
Согласно сообщению Следственного комитета, Джумаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду, по двум другим он проходит подозреваемым.
Видео с уроженцем Северного Кавказа, дерущимся с ОМОНовцами на акции протеста в районе Пушкинской площади в Москве, появилось в соцсетях 23 января. Позже стало известно, что это Джумаев. После этого советник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов предложил молодому человеку выйти на связь, пообещав помочь. Помощник депутата позже заявил, что обращение неверно интерпретировали и в нем говорилось только об оказании юридической помощи.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
После акций в Москве Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. В целом по России было возбуждено более 20 уголовных дел и начато 6 доследственных проверок после прошедших 23 января несанкционированных акций в разных регионах.