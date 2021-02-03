Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии в ходе несанкционированной акции в Москве, следует из сообщения на сайте столичного управления МВД России.
«Задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», – говорится в сообщении. Пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Вчера Симоновский суд Москвы признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.