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Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения вакцины «Спутник V» в ЕС

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Европейский союз может одобрить применение на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале – начале марта, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Вакцина «Спутник V», разработанная в центре им. Н.Ф. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас препарат используется для массовой вакцинации населения в России и ряде других стран. Его эффективность оценивается в 91,6%, против тяжелых случаев заболевания – в 100%.

Первой страной Евросоюза, которая зарегистрировала российскую вакцину, стала Венгрия. Не исключили применение препарата на территории ЕС также власти Германии и Франции. Вакцина уже одобрена в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

Ранее по теме: Власти Франции допустили применение российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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