В России за сутки выявили 16 627 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 16 627 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 951 233. Умерли за день 497 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 76 229.
Вчера, 5 февраля, оперштаб сообщил о 16 688 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2214 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4333 пациента, скончались 60 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1248 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 951 233 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 105,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,8 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,4 млн) и Великобритании (3,9 млн случаев). Россия (более 3,8 млн случаев) занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об отступлении пандемии коронавируса в России.