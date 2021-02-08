Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Законопроект был предложен в декабре прошлого года депутатами от «Единой России» Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Вячеславом Никоновым. Авторы указывали, что сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Поправками же предлагается дать преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, детям силовиков, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а также бывших сотрудников, чей стаж был также не менее 20 лет.