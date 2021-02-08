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Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в вузы

Ведомости

Правительство поддержало законопроект, который позволяет детям сотрудников МВД и Росгвардии поступать в профильные ВУЗы в приоритетном порядке. Об этом говорится в отзыве кабмина, опубликованном в электронной базе Госдумы. 

Законопроект был предложен в декабре прошлого года депутатами от «Единой России»  Александром Хинштейном, Василием Пискаревым и Вячеславом Никоновым. Авторы указывали, что сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Поправками же предлагается дать преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, детям силовиков, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а также бывших сотрудников, чей стаж был также не менее 20 лет. 

Кабин в целом законопроект поддержал, но предложил распространить поправку о стаже 20 лет и на сотрудников МВД. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных