Суд сократил арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова до 15 суток

Тверской суд Москвы 3 февраля арестовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации массовых мероприятий (ч. 8 ст.20.2 КоАП). Поводом для дела в отношении главреда издания стал ретвит шутки о его внешнем сходстве с солистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным на фотографии, прикрепленной к твиту. На твите под фото также была указана дата одной из акций протеста — 23 января. Таким образом, по версии полиции, Смирнов участвовал в организации этой акции. Позже главред «Медиазоны» опубликовал в соцсетях выдержку из протокола полиции, где ему вменялось, что он призвал «неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января 2021 года в 14:00 на Пушкинской площади».