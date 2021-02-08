Суд сократил арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова до 15 суток
Мосгорсуд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова по делу о призывах к несанкционированным акциям с 25 до 15 суток, сообщили в пресс-службе суда.
«08 февраля 2021 года Московский городской суд изменил постановление Тверского районного суда города Москвы от 03 февраля 2021 года в отношении С. Смирнова и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — говорится в сообщении. В Мосгорсуде добавили, что жалоба защиты журналиста на арест не удовлетворена и в остальном предыдущее постановление суда оставлено без изменения.
В Twitter журналиста, который сейчас ведется редакцией «Медиазоны», заявили, что решение суда — «очередная победа гражданского общества». Издание уточняет, что Мосгорсуд подтвердил виновность Смирнова и ее доказательства, однако сократили срок ареста, так как «в суде первой инстанции не учли роль Смирнова в организации акции и его работу журналистом».
Тверской суд Москвы 3 февраля арестовал главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации массовых мероприятий (ч. 8 ст.20.2 КоАП). Поводом для дела в отношении главреда издания стал ретвит шутки о его внешнем сходстве с солистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным на фотографии, прикрепленной к твиту. На твите под фото также была указана дата одной из акций протеста — 23 января. Таким образом, по версии полиции, Смирнов участвовал в организации этой акции. Позже главред «Медиазоны» опубликовал в соцсетях выдержку из протокола полиции, где ему вменялось, что он призвал «неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января 2021 года в 14:00 на Пушкинской площади».
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 000 человек.
Позже Мосгорсуд сообщил, что по итогам несанкционированных акций уже заключено под административный арест более 970 человек, оштрафовано более 1200 человек, а всего возбуждено более 5 000 административных дел. Большинство из них (4 854) были возбуждены по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митингов).