В Саратове оштрафовали депутата от КПРФ за участие в митинге

Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны в общей сложности более 11 000 человек. Позже Мосгорсуд заявил, что в столице по итогам митингов заключены под административный арест более 970 человек, а оштрафованы — более 1200. Общее число административных дел после акций протеста в столице превысило 5 000.