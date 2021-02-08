В Саратове оштрафовали депутата от КПРФ за участие в митинге
Фрунзенский суд Саратова оштрафовал депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко на 20 000 руб. Штраф назначен за участие в несанкционированной акции протеста 31 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает пресс-служба суда.
«8 февраля 2021 года судом вынесено постановление, которым Бондаренко Н.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», — говорится в сообщении.
Суд установил, что Бондаренко, «несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в указанном несогласованном публичном мероприятии», тем самым нарушив соответствующую статью КоАП.
Ранее сегодня о задержании Бондаренко сообщила его коллега, депутат Ольга Алимова в своем Telegram-канале. По ее словам, полицейские ждали его в подъезде. Бондаренко является депутатом Саратовской областной думы с 2017 г. Алимова также рассказала, что Бондаренко намерен баллотироваться на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.
Несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны в общей сложности более 11 000 человек. Позже Мосгорсуд заявил, что в столице по итогам митингов заключены под административный арест более 970 человек, а оштрафованы — более 1200. Общее число административных дел после акций протеста в столице превысило 5 000.