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Минобрнауки проверит ситуацию с занижением зарплаты ученой из Новосибирска

Ведомости

Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученой Анастасии Проскуриной из Новосибирска, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на несоответствие своей зарплаты заявленному уровню в 200% от средней по региону.

«Глава Минобрнауки дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. Ранее поручение «разобраться» с занижением зарплат ученых в регионах глава государства дал министрам науки и финансов по итогам сегодняшнего заседания Совета по науке и образованию.

В ходе этого заседания старшая научная сотрудница ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН» Анастасия Проскурина пожаловалась на занижение зарплат. Девушка пояснила, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза.

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Она уточнила, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат. По словам Проскуриной, так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону». 

В августе 2020 г. Счетная палата обнаружила, что после применения коэффициентов выравнивания объем финансирования госзадания в целом по Минобрнауки в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 г. сократился на 23,8 млрд руб.

Ассигнования на науку в 2019 г. составили 422,15 млрд руб., или 2,65% всех расходов федерального бюджета. Доля бизнеса в финансировании науки при этом сокращается. Затраты на гражданскую науку, по данным Счетной палаты, в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП.

Ранее по теме: Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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