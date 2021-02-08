Минобрнауки проверит ситуацию с занижением зарплаты ученой из Новосибирска

Она уточнила, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат. По словам Проскуриной, так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону».