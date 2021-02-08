Минобрнауки проверит ситуацию с занижением зарплаты ученой из Новосибирска
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученой Анастасии Проскуриной из Новосибирска, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на несоответствие своей зарплаты заявленному уровню в 200% от средней по региону.
«Глава Минобрнауки дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки. Ранее поручение «разобраться» с занижением зарплат ученых в регионах глава государства дал министрам науки и финансов по итогам сегодняшнего заседания Совета по науке и образованию.
В ходе этого заседания старшая научная сотрудница ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН» Анастасия Проскурина пожаловалась на занижение зарплат. Девушка пояснила, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза.
Она уточнила, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат. По словам Проскуриной, так чиновники избежали необходимости увеличивать зарплатный фонд для ученых. При этом глава Минобрнауки Валерий Фальков на том же совещании отметил, что средний уровень зарплаты в Новосибирске составляет 39 тыс. руб., а глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что ученые в данном регионе «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону».
В августе 2020 г. Счетная палата обнаружила, что после применения коэффициентов выравнивания объем финансирования госзадания в целом по Минобрнауки в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 г. сократился на 23,8 млрд руб.
Ассигнования на науку в 2019 г. составили 422,15 млрд руб., или 2,65% всех расходов федерального бюджета. Доля бизнеса в финансировании науки при этом сокращается. Затраты на гражданскую науку, по данным Счетной палаты, в последние годы не увеличиваются и держатся на уровне 1,1% ВВП.