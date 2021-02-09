В России пенсионерам предложили разрешить отключить онлайн-переводы с карт
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов с банковских карт, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы ОНФ к заседанию экспертного совета Центробанка.
Такие опции позволяют мошенникам выводить деньги с карт пожилых людей. В материалах говорится, что в 2020 г. аферисты получили со счетов россиян 66 млрд руб. 60% жертв мошенников — люди от 50 до 80 лет. ОНФ предложил дать возможность пенсионерам ограничить онлайн-платежи и исходящие переводы с их карт и оставить функции снятия наличных, оплаты в магазинах и входящих переводов.
Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что для защиты пенсионеров от мошенников можно также дать им возможность через оператора связи заблокировать получение СМС с кодами на перевод денег.
В ноябре прошлого года руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить размер суммы, которую пенсионеры могут ежедневно переводить кому-либо со своих банковских карт, до 10 тыс. руб. Таким образом он хотел защитить пожилых людей от действий мошенников.