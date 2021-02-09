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В России пенсионерам предложили разрешить отключить онлайн-переводы с карт

Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил разрешить пенсионерам добровольно отказываться от онлайн-платежей и исходящих переводов с банковских карт, сообщили «Известия» со ссылкой на материалы ОНФ к заседанию экспертного совета Центробанка. 

Такие опции позволяют мошенникам выводить деньги с карт пожилых людей. В материалах говорится, что в 2020 г. аферисты получили со счетов россиян 66 млрд руб. 60% жертв мошенников — люди от 50 до 80 лет. ОНФ предложил дать возможность пенсионерам ограничить онлайн-платежи и исходящие переводы с их карт и оставить функции снятия наличных, оплаты в магазинах и входящих переводов. 

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что для защиты пенсионеров от мошенников можно также дать им возможность через оператора связи заблокировать получение СМС с кодами на перевод денег.

В ноябре прошлого года руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить размер суммы, которую пенсионеры могут ежедневно переводить кому-либо со своих банковских карт, до 10 тыс. руб. Таким образом он хотел защитить пожилых людей от действий мошенников.

Ранее по теме: ЦБ предложили установить лимит на онлайн-переводы для пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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