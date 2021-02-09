В России пенсионерам предложили разрешить отключить онлайн-переводы с карт

Такие опции позволяют мошенникам выводить деньги с карт пожилых людей. В материалах говорится, что в 2020 г. аферисты получили со счетов россиян 66 млрд руб. 60% жертв мошенников — люди от 50 до 80 лет. ОНФ предложил дать возможность пенсионерам ограничить онлайн-платежи и исходящие переводы с их карт и оставить функции снятия наличных, оплаты в магазинах и входящих переводов.