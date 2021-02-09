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Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушения при обработке персональных данных

Ведомости

Госдума приняла во втором — основном — чтении законопроект, согласно которому в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения, ужесточающие санкции в сфере защиты персональных данных, сообщает ТАСС.

Согласно изменениям, обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. руб., а для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. Отмечается, что сейчас штрафы за это правонарушение установлены в два раза меньше.

Изменения также предполагают, что повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 12 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных