Российским биатлонистам рекомендовали отказаться от символов страны в соцсетях
В Международном союзе биатлонистов (IBU) рекомендовали российским биатлонистам, тренерам и специалистам отказаться от публикаций в социальных сетях изображений государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении, передает ТАСС.
«В IBU отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение», — пишет агентство.
В рамках введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкций был введен запрет на использование российских флага, герба и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
На предстоящих в Словении соревнованиях, которые пройдут с 10 по 21 февраля, россияне выступят в статусе команды Союза биатлонистов России. Вместо российского триколора на флаге будет изображен монохромный логотип этой организации.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.
В РУСАДА заявляли, что «решительно не согласны» с выводами, отраженными в решении коллегии арбитров CAS. По мнению агентства, они основываются на «неверной и односторонней оценке фактов». «Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA», – подчеркнули в РУСАДА. По этим причинам агентство считает, что наложенные CAS санкции являются «безосновательными и несправедливыми».