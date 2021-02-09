Российским биатлонистам рекомендовали отказаться от символов страны в соцсетях

В РУСАДА заявляли, что «решительно не согласны» с выводами, отраженными в решении коллегии арбитров CAS. По мнению агентства, они основываются на «неверной и односторонней оценке фактов». «Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA», – подчеркнули в РУСАДА. По этим причинам агентство считает, что наложенные CAS санкции являются «безосновательными и несправедливыми».