Российских судей призвали отказаться от политики в соцсетях
Заместитель председателя Верховного суда РФ Сергей Рудаков порекомендовал судьям избегать политических оценок и не комментировать незавершенные процессы в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
«Следует рекомендовать, что судья в соцсетях не может комментировать незавершенный судебный процесс, давать юридические консультации и должен избегать политических оценок», — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.
По его словам, судья должен учитывать, что его действия не должны умалять авторитет судебной власти и подрывать доверие к правосудию.
«Запретить судьям пользоваться ими (соцсетями) невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время», — добавил Рудаков.
Любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб репутации суда, подчеркнул он.