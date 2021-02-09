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Российских судей призвали отказаться от политики в соцсетях

Ведомости

Заместитель председателя Верховного суда РФ Сергей Рудаков порекомендовал судьям избегать политических оценок и не комментировать незавершенные процессы в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».

«Следует рекомендовать, что судья в соцсетях не может комментировать незавершенный судебный процесс, давать юридические консультации и должен избегать политических оценок», — сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.

По его словам, судья должен учитывать, что его действия не должны умалять авторитет судебной власти и подрывать доверие к правосудию.

«Запретить судьям пользоваться ими (соцсетями) невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время», — добавил Рудаков.

Любая неосмотрительная запись или изображение может нанести ущерб репутации суда, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных