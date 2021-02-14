В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 071 883. Умерли за день 430 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 80 126.
Вчера, 13 февраля, оперштаб сообщил о 14 861 новом заболевшем.
В Москве за сутки выявили 1559 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2098 пациентов, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1099 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 593 101 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,5 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее в ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса. По предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность (тяжесть течения) коронавируса, в результате чего существует вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.