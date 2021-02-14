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В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 071 883. Умерли за день 430 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 80 126.

Вчера, 13 февраля, оперштаб сообщил о 14 861 новом заболевшем.

В Москве за сутки выявили 1559 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2098 пациентов, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1099 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 593 101 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,5 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее в ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса. По предварительным данным, вакцинация снижает вирулентность (тяжесть течения) коронавируса, в результате чего существует вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.

Ранее по теме: Кравцов заявил о контролируемой ситуации с коронавирусом в школах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных