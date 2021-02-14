В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 108,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 27,5 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 9,8 млн) и Великобритании (более 4 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.