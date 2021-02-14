Трое украинских военных подорвались на взрывном устройстве в Донбассе
Трое военнослужащих Украины погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки «Север».
«Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, находящегося в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, обстоятельства произошедшего выясняются. В минобороны Украины выразили соболезнования родным и близким погибших.
В декабре 2019 г. на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, подписали итоговое коммюнике, подтвердив приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».