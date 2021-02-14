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Трое украинских военных подорвались на взрывном устройстве в Донбассе

Ведомости

Трое военнослужащих Украины погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на сайте украинского оборонного ведомства со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки «Север».

«Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, находящегося в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка, обстоятельства произошедшего выясняются. В минобороны Украины выразили соболезнования родным и близким погибших.

В декабре 2019 г. на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, подписали итоговое коммюнике, подтвердив приверженность минским договоренностям от 2015 г., а также договорились обеспечить «полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня» в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле «всех на всех».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных