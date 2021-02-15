В Минтруде перечислили факторы снижения безработицы

В конце января этого года президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что в 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. Он поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе совещания президента со ссылкой на Росстат утверждал, что в декабре 2020 г. уровень безработицы составил 5,9%, в то время как пиковое значение этого показателя было в августе — 6,4%. Количество официально зарегистрированных безработных, по его словам, в России составляет 2,56 млн.