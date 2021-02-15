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В Минтруде перечислили факторы снижения безработицы

Ведомости

Снижению числа безработных в стране способствует восстановление спроса на работников, постепенное снятие ограничительных мер, предпринимаемые правительством меры по восстановлению занятости, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минтруда.

Ключевыми мерами в ведомстве назвали субсидирование занятости и обучение безработных, предусмотренные в рамках национального проекта «Демография». Приобрести новые навыки смогут не менее 115 тыс. человек, говорится в сообщении. Кроме того, для каждого региона составлена индивидуальная программа по восстановлению занятости. На эти меры в региональных программах заложен почти 21 млрд руб.

В конце января этого года президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что в 2020 г. уровень безработицы в стране вырос с 4,7% до 6,3%. Он поручил правительству в ближайшее время вывести страну на допандемийный уровень безработицы. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе совещания президента со ссылкой на Росстат утверждал, что в декабре 2020 г. уровень безработицы составил 5,9%, в то время как пиковое значение этого показателя было в августе — 6,4%. Количество официально зарегистрированных безработных, по его словам, в России составляет 2,56 млн.

Ранее по теме: Минтруд назвал число официально зарегистрированных безработных в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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